В Бурятии число случаев коронавируса перевалило за 38 тысяч

Суточный прирост - 71 случай заражения, но второй день нет летальных исходов



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 38 046. Это на 71 случай больше, чем было в воскресенье, 54% (20 356) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 886 человек, за минувшие сутки умер один человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 71 нового случая коронавируса 49 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 2528 человек.



В стационарах получает лечение 375 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 266. В отделениях реанимации находится 48 пациентов (из них старше 65 лет –25), на ИВЛ – 25 пациентов (из них старше 65 –16), в том числе на неинвазивной ИВЛ–18.



Амбулаторное лечение проходят 140 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 36 645 (+10) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 428 коек: занято – 375, свободно–53 коек. Занятость коечного фонда составляет 87,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1137 человек, с нарастающим итогом – 981 778 человек.



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