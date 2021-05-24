В Бурятии сельчанин выплатил ущерб за ДТП с участием его коровы

Собственник КРС заплатил более 130 тыс руб за безнадзорный выпас скота



Судебные приставы Бурятии взыскали с жителя Хоринского района свыше 130 тысяч рублей материального ущерба за ДТП с участием крупного рогатого скота, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью. Женщина, управляющая автомобилем, разъехалась со встречной машиной с сильным освещением и увидела на дороге корову. Однако избежать столкновения с ней не удалось. В результате ДТП машина получила значительные механические повреждения.



В связи с тем, что собственник КРС нарушил установленные правила, в соответствии с которыми не допускается безнадзорный выпас скота, а также его прогон через автомобильные дороги вне установленных мест, владелица транспортного средства обратилась в суд за возмещением материального ущерба.



Суд, рассмотревший материалы дела, удовлетворил требования истца, а в службе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о взыскании денежных средств с расчетных счетов должника. Дополнительно было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства должника, а также в отношении недвижимого имущества.



Принятые меры позволили взыскать с должника 131 428 рублей материального ущерба. На сегодняшний день права взыскателя полностью восстановлены, взысканные денежные средства в полном объеме перечислены на его счет. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



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