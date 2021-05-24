В Улан-Удэ начался второй этап испытаний теплосетей от ТЭЦ-1

Без горячей воды на два дня остаются 124 многоквартирных дома Железнодорожного района

В Улан-Удэ сегодня начинается второй этап гидравлических испытаний сетей тепломагистрали №1 (Железнодорожный район, мкр. ПВЗ и ФСК) от Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Испытания на плотность и прочность будут продолжаться два дня и завершатся 25 мая в 24:00, сообщила пресс-служба ТГК-14.Горячего водоснабжения на время испытаний временно лишатся ограничено в 124 многоквартирных и 16 индивидуальных жилых домов, шесть детсадов и пять школ, одно учреждение здравоохранения.График плановых гидравлических испытаний и отключения горячего водоснабжения согласован с администрацией Улан-Удэ. Гидравлические испытания необходимы для максимального выявления ветхих и аварийных участков трубопроводов и качественной подготовки энергооборудования к следующему отопительному сезону.ТГК-14 просит улан-удэнцев с пониманием отнестись к проведению испытаний и ремонтов на ТЭЦ и котельных, которые позволят качественно подготовиться к прохождению следующего отопительного сезона. Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях просьба сообщать в Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52.Фото: news.tgk-14.com