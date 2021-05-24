В Бурятии районная чиновница 6 лет материально поощряла саму себя

В результате бюджет недосчитался 4,5 миллионов рублей





Суд Баунтовского района рассмотрел иск прокуратуры Бурятии к бывшей чиновнице местной администрации о взыскании незаконно полученных бюджетных средств.

«Проверкой установлено, что должностным лицом администрации Баунтовского района осуществлялась подача бюджетных заявок на оплату своего труда в размере, превышающем предусмотренный штатным расписанием. На основании данных заявок указанному лицу с 2014 по 2020 годы выплачивалась зарплата в повышенном размере, в результате чего бывшим чиновником неправомерно получено более 4,5 млн. рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.Суд иск прокурора удовлетворил. С учетом добровольно возмещенной суммы с бывшей чиновницы взыскано 22 тысячи рублей.Фото: «Номер один»