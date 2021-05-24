В Бурятии в райцентре Окинского района капитально ремонтируют дорогу

Население Орлика ждало ее обновления более 40 лет



В Бурятии Окинском районе продолжается капитальный ремонт автодороги. Ход капремонта оценил во время рабочей поездки глава республики Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



На выполнение ремонтных работ заключен муниципальный контракт с ООО «Байкал» на сумму более 185 млн рублей. Ремонт начался в мае прошлого года, и его планируют закончить в ноябре этого года.



Будет полностью обновлено дорожное полотно на расстоянии свыше 5 км - столько составляет протяженность села Орлик. Проектно-сметной документацией предусмотрено асфальтобетонное покрытие, уличное освещение, тротуары, парковочные площадки и пешеходные переходы. Это является одним из этапов обновления всей дорожной инфраструктуры районного центра. С момента строительства дороги в 80-х годах прошлого столетия ремонта дорог в селе не проводилось ни разу.



«Это действительно долгожданное событие для нашего села. Такого большого вливания финансов в наши дороги я не припомню. Вместе с новой дорогой даже облик села изменился. Конечно, оценили не только автомобилисты, и для пешеходов здесь создаются дорожки. Мы очень рады, когда у нас на глазах происходят такие желанные перемены, - рассказал председатель районного совета депутатов Окинского района Владимир Аюшеев.



Напомним, в конце прошлого года в селе после реконструкции открылся участок дороги «Монды – Орлик». Всего на завершение строительства этой дороги было выделено из федерального бюджета 331,6 млн. рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Также на пути к районному центру глава Бурятии осмотрел



Фото: egov-buryatia.ru В Бурятии Окинском районе продолжается капитальный ремонт автодороги. Ход капремонта оценил во время рабочей поездки глава республики Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.На выполнение ремонтных работ заключен муниципальный контракт с ООО «Байкал» на сумму более 185 млн рублей. Ремонт начался в мае прошлого года, и его планируют закончить в ноябре этого года.Будет полностью обновлено дорожное полотно на расстоянии свыше 5 км - столько составляет протяженность села Орлик. Проектно-сметной документацией предусмотрено асфальтобетонное покрытие, уличное освещение, тротуары, парковочные площадки и пешеходные переходы. Это является одним из этапов обновления всей дорожной инфраструктуры районного центра. С момента строительства дороги в 80-х годах прошлого столетия ремонта дорог в селе не проводилось ни разу.«Это действительно долгожданное событие для нашего села. Такого большого вливания финансов в наши дороги я не припомню. Вместе с новой дорогой даже облик села изменился. Конечно, оценили не только автомобилисты, и для пешеходов здесь создаются дорожки. Мы очень рады, когда у нас на глазах происходят такие желанные перемены, - рассказал председатель районного совета депутатов Окинского района Владимир Аюшеев.Напомним, в конце прошлого года в селе после реконструкции открылся участок дороги «Монды – Орлик». Всего на завершение строительства этой дороги было выделено из федерального бюджета 331,6 млн. рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Также на пути к районному центру глава Бурятии осмотрел участок дороги, который размыли талые воды на прошлой неделе. В районе был введен режим ЧС. В короткие сроки удалось восстановить разрушенный участок, и движение автотранспорта возобновлено. Глава региона поручил правительству проработать возможность строительства в этом году разрушенного моста.Фото: egov-buryatia.ru