В Бурятии у дацана основали сосновый бор

Ламы вместе с прихожанами высадили 250 саженцев рядом с Курумканским дацаном



На прошедших выходных буддийские ламы вместе с местными жителями положили начало соснового бора рядом с территорией Курумканского дацана. За полтора часа местные жители помогли высадить 250 саженцев сосны.







- Пришло много людей, да и с погодой повезло, не было дождя и ветра. В красивом месте у русла маленькой речушки лесхоз вспахал для нас две полосы под саженцы и ещё одну – для поливочной канавы. Трёхгодовалые саженцы, после короткого инструктажа, народ разобрал и сразу высадил. Одновременно мужчины начали возводить знаменитую баргузинскую изгородь – по шутливому мнению некоторых, никто в мире не строит таких заграждений. Простая, прочная, не требующая много сил и времени. Закрыть саженцы изгородью от вытаптывания и поедания скотом – это самое трудное и, пожалуй, главное, - рассказал настоятель дацана Еши Намжил.







Как отметил лама, в планах сделать посадку деревьев ежегодным мероприятием.



- Благодарим всех, кто принял участие в этом благом деле! Пусть вас защищают все божества родной земли! – поблагодарил буддийский лама.







фото: Курумканский дацан На прошедших выходных буддийские ламы вместе с местными жителями положили начало соснового бора рядом с территорией Курумканского дацана. За полтора часа местные жители помогли высадить 250 саженцев сосны.- Пришло много людей, да и с погодой повезло, не было дождя и ветра. В красивом месте у русла маленькой речушки лесхоз вспахал для нас две полосы под саженцы и ещё одну – для поливочной канавы. Трёхгодовалые саженцы, после короткого инструктажа, народ разобрал и сразу высадил. Одновременно мужчины начали возводить знаменитую баргузинскую изгородь – по шутливому мнению некоторых, никто в мире не строит таких заграждений. Простая, прочная, не требующая много сил и времени. Закрыть саженцы изгородью от вытаптывания и поедания скотом – это самое трудное и, пожалуй, главное, - рассказал настоятель дацана Еши Намжил.Как отметил лама, в планах сделать посадку деревьев ежегодным мероприятием.- Благодарим всех, кто принял участие в этом благом деле! Пусть вас защищают все божества родной земли! – поблагодарил буддийский лама. Как сообщал «Номер один», 22 мая за территорией Курумканского дацана анонсировали высадку деревьев. По словам настоятеля Еши Намжила, в буддийском мировоззрении деревья воплощают собой дух местности или хозяина-божество. Считается, что за вырубку леса, за чрезмерное недропользование и засорение земель духи местности оставляют в карме людей «свою месть» - энергетический вред, который в будущем этой жизни и в последующих перерождениях обязательно проявится. Еши Намжил отметил, что лучшей защитой от такой кармы является собственноручная посадка деревьев.фото: Курумканский дацан