В Улан-Удэ ищут хозяев пса-путешественника

Такса каталась на маршрутке, потом на трамвае, попала на передержку, сбежала и гуляла в парке

В социальных сетях города появилась целая история про пса-путешественника. На днях местные жители засняли в трамвае породистого песика, который в одиночку катался на трамвае.В комментариях сообщили, что до трамвая озорная длинношерстная такса сидела на остановке «Химчистка», а затем запрыгнула на 56 маршрутку. Кроме того, комментаторы сообщили, что видели пса еще в других местах.- Сегодня в районе 10 утра видела его в районе улицы Конечной, недалеко от второй стоматологии. Жалко, я так и поняла, что потерялся питомец у кого-то, - написала девушка.- Сегодня около Смита на Жердева 8 а был, - добавили там же.Уже после, из трамвая потерявшегося питомца забрали на передержку, однако на этом приключения собаки не окончились. Следующее сообщение появилось день спустя – таксу уже нашли гуляющей в парке «Юбилейный».- Вчера этот пёс ездил в трамвае. Сегодня он уже на Пиплс парке. Аноним, помоги найти хозяев псу, - написали в местном паблике «Аноним 03».Как выяснилось, песик убежал из ограды временного хозяина. В социальных сетях волонтеры сообщили, что поиски хозяев песика продолжаются. Хвостатый мальчик-путешественник находится на передержке. По всем вопросам звонить по телефону 89247740882.фото: Аноним 03