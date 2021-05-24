В Улан-Удэ усилены рейды мобильных групп

Всего в ежедневные рейды по городу отправляются 10 мобильных «антиковидных» групп



В Улан-Удэ с 24 мая по поручению мэра города Игоря Шутенкова усилены рейды мобильных групп, направленные на профилактику распространения COVID-19. Проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований в организациях торговли, общепита, общественных местах и на транспорте, сообщили в пресс-службе администрации столицы Бурятии.



В каждом районе города работают по три группы. Также закреплена группа по проверке общественного транспорта. Всего в ежедневные рейды по городу отправляются 10 мобильных групп.



«Усиление рейдов связано с осложнением эпидемиологической обстановки. К сожалению, горожане стали игнорировать требования санитарно-эпидемиологического режима. Зачастую у граждан, персонала торговых точек отсутствуют средства индивидуальной защиты, отсутствуют либо ведутся с нарушениями журналы термометрии сотрудников и санитарной обработки помещений», - отметил начальник Управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ Михаил Слепнев.



Рейды мобильных групп проводятся в столице Бурятии с 10 апреля прошлого года. В их состав включены служащие органов местного самоуправления, сотрудники исполнительных органов государственной власти и полиции. В ходе рейдов за весь период мобильными группами проверено около 30 тысяч объектов, выявлено более 1,5 тысячи нарушений.



Фото: ulan-ude-info.ru



