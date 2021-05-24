В бурятском селе увековечили память офицера ГРУ

Полковник Содном Дамбаев воевал в Афганистане и, выйдя в отставку, помогал воинам-афганцам



В Бурятии установили мемориальную доску, увековечив память полковника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР Соднома Цыбикжаповича Дамбаева, уроженца улуса Средний Харлун Бичурского района, сообщили в Народном Хурале республики. Соднома Цыбикжаповича Дамбаева



Содном Дамбаев два года, с 1986 по 1988 годы, провел в Афганистане, выполняя интернациональный долг. А, выйдя в отставку после более чем 20 лет службы, занимался большой общественной работой, помогая ветеранам и инвалидам войн в Афганистане и Чечне.Выступая на церемонии открытия мемориальной доски, Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов отметил, что бичурская земля дала нашей республике много героев



«Сегодня произошло важное событие - увековечивание памяти нашего земляка. Он всегда любил свою Родину, свою землю, он настоящий патриот, настоящий сын бурятского народа. Без преувеличения можно сказать, что Содном Цыбикжапович был одним из самых известных и уважаемых людей нашей республики, он наша гордость, который всю свою жизнь посвятил служению Родине. Содном Цыбикжапович служил очень хорошо, награжден медалями и орденами, и это заслуженно. Я был лично с ним знаком, с виду всегда скромный, немногословный, но внутри был сильным и мудрым человеком, он всегда притягивал к себе людей, показывая своим примером, как нужно жить».



Сослуживцы Соднома Цыбикжаповича, те, кто прошел войну в Афганистане, очень тепло отзываются о нем, говоря, что благодаря его знаниям и умениям в той войне выжили десятки и сотни молодых парней.



«Содном Цыбикжапович был очень хорошим и теплым человеком, он своим примером показывал, как служить Родине. Благодаря его служебной деятельности и оперативной работе, многие ребята, солдаты и офицеры вернулись домой живыми, он был настоящим разведчиком. Сегодня мы с радостью открываем эту мемориальную доску в память достойного сына земли харлунской и всей нашей Бурятии», - подчеркнул заместитель председателя правления Бурятского регионального отделения Российского Союза ветеранов Доржа Сыбыков.



Очень тепло рассказал о своем отце Арсалан Дамбаев, отметив, что сегодня для их семьи знаменательное событие. «Он любил приезжать в свой родной улус, был здесь буквально за два месяца до своего ухода. Хотел приехать на три дня, а остался на две недели, чтобы еще раз увидеть своих земляков, пообщаться с ними, поделиться своим опытом и знаниями. Он любил свою землю, свою республику, и служил, чтобы мы жили под мирным небом», - поделился своими воспоминаниями Арсалан Дамбаев.



После вывода войск из Афганистана Содном Цыбикжапович активно занимался помощью семьям тех солдат, кто не вернулся с той войны, а это 26 воинов из Бурятии. В мирное время от ран и болезней умерло более 200 солдат и офицеров, из них 22 человека из Бичурского района. В войне в Афганистане принимали участие более 2400 выходцев из Бурятии, из них 49 бичурян.



Это уже двадцатый памятный знак, установленный Советом ветеранов Афганистана в Бурятии. В ближайшее время мемориальная доска в память о воинах-афганцах будет установлена в Иволгинском районе.



Фото: hural-buryatia.ru

