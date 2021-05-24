Переработчики молока замедлили продовольственную инфляцию в Бурятии

В целом апреле годовая инфляция в республике ускорилась до 6,17%



В апреле в Бурятии замедлился рост цен на молоко и молочные продукты, а творог стоил дешевле, чем в апреле прошлого года. В целом по региону годовой темп прироста цен на продовольственные товары в апреле снизился до 7,6% после 8% в марте, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



«Ведущие бурятские молокозаводы в этом году заметно нарастили поставки сырого молока и увеличили загрузку производственных мощностей. В результате по сравнению с прошлым годом выпуск молочных продуктов в республике вырос. Чтобы успешно конкурировать с компаниями из других регионов и увеличить свою долю на бурятском рынке, местные переработчики молока сдерживали рост цен на собственную продукцию», — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.



Кроме того, в апреле усилилось снижение цен на лимоны и чеснок — в прошлом году из-за резкого увеличения спроса в начале пандемии они существенно подорожали. А в апреле этого года спрос на них оставался умеренным, поэтому лимон и чеснок стоили дешевле прошлого года.



Также подешевели в годовом выражении лук и помидоры — сказалось заметное увеличение объема поставок узбекских, казахских, азербайджанских производителей.



В целом апреле годовая инфляция в Бурятии ускорилась на 0,15 п.п., до 6,17%, что выше показателя по Дальневосточному федеральному округу (5,07%) и в целом по России (5,53%). На ускорение инфляции повлияли такие факторы, как ограниченное предложение новых автомобилей и сохранение высокого спроса на них, повышение спроса на стройматериалы, увеличение издержек, в том числе в сегменте услуг.



Непродовольственные товары



Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары увеличились с 6,15% в марте до 6,67% в апреле. Заметная активизация в регионе жилищного строительства благодаря льготной ипотеке привела к повышению спроса на стройматериалы и, как следствие, к увеличению годовых темпов прироста цен на эти товары.



Сложности с поставками комплектующих у автопроизводителей под влиянием пандемии коронавируса отразились на ограничении предложения новых автомобилей в дилерских сетях. Между тем, по информации региональных автодилеров, на рынке сохранялся высокий спрос. В совокупности эти факторы определили дальнейшее повышение темпов роста цен на новые автомобили.

Вместе с тем стабилизация спроса на ряд товаров линейки бытовой техники и электроники, которые годом ранее активно продавались на фоне ослабления рубля и перехода на дистанционный формат работы и учебы, повлияла на их ценовую динамику. В апреле замедлился годовой рост цен на ноутбуки, подешевели в годовом выражении холодильники, усилилось снижение цен на планшеты.



Услуги



Годовой прирост цен (тарифов) на услуги повысился до 2,82% в апреле после 2,24% в марте. Ускорение роста цен на услуги автошкол стало следствием повышения затрат в связи с подорожанием бензина, увеличением стоимости запчастей, расходных материалов.



Инфляция в Дальневосточном федеральном округе и России



Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в апреле 2021 года замедлилась до 5,07% после 5,34% в марте. На динамику цен оказал влияние эффект базы высокого роста цен в прошлом году на продовольственные товары, а также расширение предложения на отдельных продовольственных рынках округа.

В целом по стране годовая инфляция в апреле 2021 года несколько замедлилась (до 5,53%) за счет эффектов базы в динамике цен на продовольственные товары. При этом годовые темпы роста цен на услуги и непродовольственные товары продолжили расти. Увеличились также и годовые показатели устойчивой ценовой динамики. Текущее инфляционное давление осталось существенно повышенным в условиях сохраняющегося расширения спроса и давления со стороны затрат, в том числе из-за роста цен на мировых товарных рынках.



По прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит 4,7–5,2%. По мере завершения восстановительной фазы экономического роста денежно-кредитная политика станет нейтральной. В отсутствие дополнительных проинфляционных шоков это позволит годовой инфляции вернуться к цели Банка России в середине 2022 года и находиться вблизи 4% в дальнейшем.



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