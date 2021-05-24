В Бурятии «чёрные» лесорубы удирали от лесников задним ходом

Они даже протаранили машину работников лесного хозяйства, но сбежать не смогли





В Бурятии во время рейдового патрулирования лесов Тарбагатайского района, сотрудники Заудинского лесничества услышали звук бензопилы. Подъехав к месту предполагаемой незаконной рубки, они обнаружили двух мужчин в масках и перчатках, которые заготавливают древесину.

Участковый лесничий оставил автомобиль и побежал за ними. Он на ходу остановил машину нарушителей и задержал водителя, но напарнику удалось скрыться. Нарушителем оказался житель посёлка Николаевский Тарбагатайского района, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.









Заметив лесников, нарушители сели в автомобиль УАЗ и попытались скрыться. Лесники перегородили дорогу машиной, однако, нарушителей это вовсе не смутило, и они ехали задним ходом, надеясь оторваться. На развилке мужчины решили все же развернуть автомобиль, и, протаранив машину лесников, продолжили отступление.В ходе осмотра выяснилось, что правонарушитель успел заготовить около 5 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 115 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина, автомобиль УАЗ и бензопила изъяты.В отношении нарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.Фото и видео: РАЛХ