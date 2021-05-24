Китай простился с агрономом, накормившим страну

Отец гибридного риса» Юань Лунпин скончался на 91-м году жизни





В Китае в сегодня утром прошла церемония прощания с «отцом гибридного риса» Юань Лунпином, который скончался в минувшую субботу, сообщает Синьхуа. Несмотря на напряженный рабочий день, тысячи людей, одетых в черное, пришли возложить цветы к бюро ритуальных услуг города Чанша, который является административным центром провинции Хунань в Центральном Китае.



Китайский ученый Юань Лунпин, прославившийся благодаря разработке первого гибридного сорта риса, который избавил бесчисленное количество людей от голода, скончался от органной недостаточности на 91-м году жизни в городе. Чанша.



Юань Лунпин родился в 1930 году в Пекине. В середине прошлого века он приступил к изучению гибридизации сортов риса. В 1973 году ученый вывел первый в мире высокоурожайный сорт риса, который позже стал выращиваться в Китае и других странах мира.



В настоящий момент до 50 процентов от общего числа рисовых полей в Китае выращивают гибридные виды риса Юань Лунпин, и эти гибридные рисовые поля дают 60 процентов от общего объема производства риса в Китае. Благодаря упорному труду Юаня общий объем производства риса в Китае вырос с 56,9 млн тонн в 1950 году до 194,7 млн тонн в 2017 году; около 300 миллиардов килограммов риса было произведено за последние двадцать лет по сравнению с предполагаемым количеством, которое было бы произведено без гибридных видов риса. Ежегодного прироста урожая достаточно, чтобы прокормить ещё 60 миллионов человек.



Сейчас общая площадь посевов гибридного риса достигает около 20 млн гектаров в свыше 20 стран и регионов планеты.



В 1991 году Юань Лунпин стал главным консультантом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В 2000 году он получил национальную премию в области науки и техники, а в 2004 году - премию Вольфа в области сельского хозяйства. Академик возглавлял Китайский научно- исследовательский центр гибридного риса.



Фото: russian.news.cn