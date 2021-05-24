В августе в Улан-Удэ может прийти большая вода

Мэрия сделает информацию об уровне городских рек доступной





На реке Уде, протекающей в пределах Улан-Удэ, уровень воды составляет на сегодня 164 см. Это на два сантиметра ниже, чем в предшествующие сутки. По прогнозу на 25-26 мая уровень уменьшится еще на несколько сантиметров. Ранее на протяжении нескольких дней на Уде отмечался значительный рост уровня воды.

Селенга в черте города за последние сутки, наоборот, поднялась на два сантиметра. Уровень воды составляет 101 см от нулевой отметки. Ожидается дальнейшее незначительное повышение до 104 см.С 1 июня этого года в оперативных сводках, касающихся положения в городе, будет указываться сведения насчет уровня воды в реках. Сводки составляются каждое утро и публикуются на официальном сайте мэрии Улан-Удэ. В соцсетях, в вайбер-группах эту информацию уже начали размещать.«Мониторинг состояния рек производится ежедневно. Отслеживается и состояние малых ручьев – Байдонов ключ, Воровка и других. Помимо этого управление внешних связей администрации Улан-Удэ наладило механизм получения информации со стороны Монголии. Мы получаем информацию по реке Селенге также в ежедневном режиме», - сообщил заместитель начальника Управления по ЧС Улан-Удэ Дмитрий Федоров.На прошлой неделе был зафиксирован выход воды в микрорайоне Тулунжа, где стал выходить за берега одноименный ручей. Но сейчас ситуация нормализовалась. Для этого там расширили диаметр местной водопропускной трубы.Труба была установлена года три назад и не справилась с пропуском потока воды. Сейчас идет разбирательство, почему такое стало возможным. Предполагается, что водопропускная труба диаметром 30-40 см была установлена местными жителями самовольно, без опоры на какие-то расчеты и гидрологические прогнозы. Там же сделали несанкционированную дорогу.«Сейчас мы проводим проверку, кто дал такую команду», - сказал про начавшееся разбирательство Дмитрий Федоров.В настоящее время там провели расширение диаметра водопропускной трубы до одного метра.В июле, по распоряжению мэра, в Улан-Удэ пройдут учения, на которых отработают механизм межведомственного взаимодействия.«Чтобы встретить большую воду в августе. Точного прогноза в настоящий момент, конечно, нет. Но опыт показывает, что последние три года в августе приходит большая вода, когда начинается сезон дождей как в Монголии, так и в южных районах республики», - говорят городские власти.Кроме того, на Уде намечено продолжить дноуглубительные работы до района Мясокомбината.Фото: «Номер один»