В Забайкалье 19-летний местный житель осужден за убийство свидетеля

Вместе с подельником они нанесли 17-летнему юноше 24 ножевых ранения и расчленили тело



В Забайкалье к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 19-летний Алдар Зориктуев. Он признан виновным в «убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга, совершённом группой лиц по предварительному сговору», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



Как установлено следствием и судом, в ночь на 12 декабря 2019 года в поселке Агинское Зориктуев вместе со своим сверстником Зиновьевым убили 17-летнего юношу из мести за данные им показания, изобличающие Зиновьева в совершении преступления.



Злоумышленники избили потерпевшего, а затем силой усадили в автомобиль Зориктуева, вывезли за поселок, где продолжили избиение, а затем попытались задушить шнурком из капюшона. Полагая, что потерпевший мёртв, мужчины вывезли его в другое место, чтобы скрыть. Обнаружив, что жертва еще подаёт признаки жизни, они вновь начали душить юношу шнурком, после чего, поочередно передавая нож друг другу, нанесли 24 ножевых ранения в шею и грудную клетку, от чего тот скончался. Затем преступники расчленили тело потерпевшего и скрыли его части в разных местах.



В ходе предварительного следствия следователи провели комплекс процессуальных и следственных действий, позволивших изобличить обвиняемых. Второй обвиняемый, Зиновьев, свел счеты с жизнью в следственном изоляторе.



После этого Зориктуев попытался уйти от ответственности за убийство и совместно с защитником построил версию защиты, обвиняя во всем умершего подельника. Несмотря на это, следователи собрали и представили суду убедительные доказательства совершения этого особо тяжкого преступления обоими обвиняемыми. Были назначены и проведены несколько экспертиз ДНК, комплексные психолого-психиатрические экспертизы, а также комиссионная судебно-медицинская.



Фото: zabaykalye.sledcom.ru

