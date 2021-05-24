Более 340 исследований в рамках экомониторинга проведено на объектах ВСЖД

Превышений уровней допустимого воздействия на окружающую среду на объектах реконструкции БАМа и Транссиба нет



С начала года на объектах строительства и реконструкции БАМа и Транссиба, расположенных в границах Байкальской природной территории, проведено 345 различных исследований состояния атмосферного воздуха, воды и почвы а также в целом влияние на окружающую среду, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Данные переданы в единый цифровой комплекс ОАО «РЖД» в области защиты окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности. Замеры показывают, что в настоящее время превышений уровней допустимого воздействия на окружающую среду на объектах строительства и реконструкции нет.



Напомним, что в границах дороги действуют три производственные экологические лаборатории, которые в постоянном режиме анализируют такие показатели, как уровень шума от строительных работ, состояние атмосферного воздуха, источников воды и почвы.



При этом ОАО «РЖД» приняло на себя обязательство брать пробы гораздо чаще, чем того требует законодательство.



Фото: old-visual.rzd.ru

