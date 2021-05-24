Школам Улан-Удэ надо дополнительно более трех тысяч камер наблюдения

По следам «кровавой бани» в Казани учреждения обследовали на антитеррор





В столице Бурятии разработали план мероприятий по повышению антитеррористической защищенности школ города. Это сделано после проверки, которую осуществила комиссия с участием Росгвардии, МЧС и других структур.

«Конечно, есть замечания. Они будут устраняться», - признала сегодня на брифинге заместитель председателя комитета по образованию Улан-Удэ Любовь Цепкова.Прежде всего, проверяли паспорта безопасности. Они есть в каждом учреждении – разработаны в 2019 году, срок действия три года.Как отметили в мэрии, все учреждения обладают ограждениями вокруг своей территории.«Какая-то часть из них требует уже модернизации, замены. Расчеты сегодня также произведены. На ограждения требуется 69 млн. рублей», – сказала Любовь Цепкова.Вторая «линия обороны» школ от террористов и прочих злоумышленников – охрана здания. Физическая охрана во всех улан-удэнских школах появилась еще в 2019 году. Ее осуществляют частные охранные предприятия. Бабушек-вахтеров уже нет.За последние годы более 20 млн. рублей выделено на создание школьных систем видеонаблюдения.«В обязательном порядке по периметру и, конечно, внутри учреждений. Но этого также недостаточно. Хотелось бы, чтобы для более широкого охвата было установлено больше видеокамер. Расчеты проведены – требуется дополнительно более трех тысяч камер, чтобы можно было видеть коридоры, спортзалы, столовые», - говорят городские власти.Комиссия проверила также все кнопки тревожной сигнализации. Они находятся в рабочем состоянии как и противопожарная сигнализация. В целом обследовано 55 школ (73 здания).«На сегодня по всем уровням образования, чтобы привести учреждения в полное соответствие, требуются очень большие деньги. Это около пятисот миллионов рублей», - констатировала Любовь Цепкова.Ситуации встречаются самые разные, и приходится находить выход.К примеру, детсады. Там может быть по шесть входов и на каждый практически невозможно установить физическую охрану. Вопрос решается путем оборудования специального места, где на мониторах отображаются все входы.В улан-удэнских детсадах нет охранников из ЧОПов, кроме 12 новых садиков, которые обеспечили услугами ЧОПов сразу при введении их в работу.До 1 сентября 2020 года в 11 школах, где работали ЧОПы, их оплачивали на средства родителей. Но потом ЧОПы появились везде, а оплату их услуг взял на себя бюджет.«В целом, мы не может сегодня заменить ЧОПы на охрану от Росгвардии. Потому что у Росгвардии достаточно серьезная стоимость услуг. Тариф на физическую охрану у Росгвардии почти вдвое выше, чем у ЧОПов, и составляет 333 рубля в час», - говорят в комитете по образованию Улан-Удэ.Тем не менее, расчеты на услуги Росгвардии сделаны и переданы в комитет по финансам мэрии города.Что касается улан-удэнских «последних звонков», то они прошли без инцидентов.Фото: «Номер один»