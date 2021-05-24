В Улан-Удэ проверяют безопасность детских площадок

Управляющим компаниям выдадут предостережения, которые будут на контроле муниципальной жилищной инспекции



В Улан-Удэ игровые площадки и спорткомплексы обследуют на предмет износа и потенциальной опасности. Общественники, представители муниципальной жилищной инспекции проверили детские площадки в Октябрьском районе, сообщили в пресс-службе городской администрации.



На первой детской площадке по ул. Ринчино, 1 комиссия обнаружила несколько нарушений: не было песка в песочнице; старый навес от солнца, который может упасть при порыве ветра; у некоторых качелей нет сидений и протовоударного механизма. Поскольку детская площадка расположена на придомовой территории, то содержать ее должна управляющая компания.



«Здесь нет зонирования детской площадки. Для маленьких детей от года до трех лет, от трех до семи, от семи до 14. Практически площадка не имеет общего комплекса для развития детей», – отметила первый заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.



В свою очередь, управляющая компания отметила, что песок ежегодно привозят к 1 июня, все замечания будут учтены и приняты в работу. «Я пока еще не вникла полностью в работу. Только вступаю в должность. Все эти моменты уточню», – сказала Юлия Мангатаева, директор управляющей компании «Юго-Западное».



По новым ГОСТам вход на любую площадку должен быть с разных сторон, парковки должны быть обустроены на расстоянии не более, чем за 100 метров. Кроме того, необходимо соблюдать расстояние между малыми архитектурными формами, на них не должно быть острых углов и т.д.



«По итогам сегодняшнего рейда управляющим компаниям будут выданы предостережения, и они будут на контроле муниципальной жилищной инспекции. Выявлен ряд нарушений по содержанию детских площадок. Я думаю, что обслуживающие организации устранят их, встретятся со своими жителями и примут решения. Жители через управляющие компании могут связаться с депутатами по округу и предать им свои наказы по установке площадок, – отметила Алена Азаревич, начальник Управления муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ.



На неразграниченных территориях за содержанием детских площадок следит город. Их более 200. Проверили два таких комплекса в 100-х кварталах. Проверка признала, что они в хорошем состоянии.



Поскольку до настоящего времени Технический регламент к оборудованию и покрытию детских площадок не принят, то применению подлежат положения национального стандарта. Требованиями ГОСТа Р 52169-2012, в частности, установлено:



– покрытие в зоне приземления должно быть свободно от каких-либо элементов с острыми концами или опасных выступов;



– оборудование и элементы должны соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты по ГОСТ Р 58207-2018, возрастной группе детей, для которой они предназначены, быть такими, чтобы риск, предполагаемый в игре, был явным для ребенка и он мог его предвидеть, обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри оборудования, не допускать скопления воды на их поверхностях и обеспечивать свободный сток и просыхание;



– конструкцией оборудования должна быть обеспечена прочность, устойчивость, жесткость и пространственная неизменяемость;



– наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается;



– наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается и т.д.



Фото: ulan-ude-info.ru



