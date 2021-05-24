В Монголии началась президентская избирательная кампания

Во избежание споров вокруг итогов голосования все бюллетени будут пересчитаны вручную
В Монголии сегодня, 24 мая, официально началась предвыборная кампания. Генеральная избирательная комиссия (ГИК) вручила удостоверение кандидатам на президентские выборы У.Хүрэлсуху от Монгольской народной партии, С.Эрдэну – Демократической партии и Д.Энхбату – от коалиции «Правильный человек» (вариант перевода с монгольского - электорат). Предвыборная кампания началась за 16 дней до голосования, сообщает МОНЦАМЭ.
Также 24 мая, согласно закону о выборах президента, ГИК передаст отчет о доходах кандидатов в президенты Управлению по борьбе с коррупцией. Отчет о доходах кандидатов будет выставлен на официальном сайте управления. Национальное аудиторское управление должно до начала голосования разместить на своем официальном сайте оценки предвыборной программы кандидатов.
Избирательная кампания продлится 15 дней, в течение которых политическим партиям и кандидатам запрещается проводить предвыборную агитацию в другой форме кроме нижеперечисленных:
• агитационные печатные материалы предназначены для массового распространения среди избирателей,
• проведение предвыборной агитации на телевидении и радио,
• использование социальных сетей в избирательной кампании,
• размещение агитационных плакатов на улицах и площадях,
• работа предвыборного штаба.
С 2012 года в Монголии используются технические средства подсчета голосов. Всякий раз во время и после подведения итогов голосования на выборах распространяется ложная информация об аппаратах для подсчета голосов. «Поэтому мы решили предоставить официальную информацию», - заявил журналистам врио директора Центра информационных технологий при Генеральной избирательной комиссии (ГИК) Х.Баясгалан.
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«Каждый раз, когда используется электронное оборудование для подсчета голосов, мы платим сбор за лицензию. Поэтому об истечении срока лицензии не может быть и речи. Распространяется ложная информация о том, что у бюллетеней больше нет штрих-кода. Наше оборудование распознает и считывает штрих-код. На выборах 2020 года баллотировалось более 18 тысяч кандидатов. Штрих-код присваивается для индивидуальной идентификации каждого кандидата», - сказал Х.Баясгалан.
Автоматизированные устройства оставляют много сведений, например, бюллетени в бумажном формате и их фотокопии на компакт-дисках. Так что, невозможно взломать такое оборудование.
Далее он сообщил, о том, что «до настоящего дня, согласно законодательству, до 50 процентов бюллетеней подсчитывались вручную, и не зафиксировано никаких расхождений с официальными итогами голосования. На предстоящих президентских выборах бюллетени будут подсчитаны стопроцентно вручную. Я считаю это правильным, чтобы опровергнуть подозрения после выборов на сто процентов».
Начальник отдела ГИК по юридическим вопросам Д.Бат-Эрдэнэ сообщил, что перед выборами политические партии, коалиции и кандидаты распространяют всякого рода информацию о работоспособности автоматического счетного оборудования (сканера), и этим вводят общественность в заблуждение. «С 2012 года нет никаких фактических данных об ошибках или сбоях в работе сканеров. Поэтому распространение среди общественности заведомо ложной информации имеет характер уголовного преступления», - уточнил Д.Бат-Эрдэнэ.
Фото: montsame.mn
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