В Монголии началась президентская избирательная кампания

Во избежание споров вокруг итогов голосования все бюллетени будут пересчитаны вручную



В Монголии сегодня, 24 мая, официально началась предвыборная кампания. Генеральная избирательная комиссия (ГИК) вручила удостоверение кандидатам на президентские выборы У.Хүрэлсуху от Монгольской народной партии, С.Эрдэну – Демократической партии и Д.Энхбату – от коалиции «Правильный человек» (вариант перевода с монгольского - электорат). Предвыборная кампания началась за 16 дней до голосования, сообщает



Также 24 мая, согласно закону о выборах президента, ГИК передаст отчет о доходах кандидатов в президенты Управлению по борьбе с коррупцией. Отчет о доходах кандидатов будет выставлен на официальном сайте управления. Национальное аудиторское управление должно до начала голосования разместить на своем официальном сайте оценки предвыборной программы кандидатов.



Избирательная кампания продлится 15 дней, в течение которых политическим партиям и кандидатам запрещается проводить предвыборную агитацию в другой форме кроме нижеперечисленных:



• агитационные печатные материалы предназначены для массового распространения среди избирателей,

• проведение предвыборной агитации на телевидении и радио,

• использование социальных сетей в избирательной кампании,

• размещение агитационных плакатов на улицах и площадях,

• работа предвыборного штаба.



С 2012 года в Монголии используются технические средства подсчета голосов. Всякий раз во время и после подведения итогов голосования на выборах распространяется ложная информация об аппаратах для подсчета голосов. «Поэтому мы решили предоставить официальную информацию», - заявил журналистам врио директора Центра информационных технологий при Генеральной избирательной комиссии (ГИК) Х.Баясгалан.

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«Каждый раз, когда используется электронное оборудование для подсчета голосов, мы платим сбор за лицензию. Поэтому об истечении срока лицензии не может быть и речи. Распространяется ложная информация о том, что у бюллетеней больше нет штрих-кода. Наше оборудование распознает и считывает штрих-код. На выборах 2020 года баллотировалось более 18 тысяч кандидатов. Штрих-код присваивается для индивидуальной идентификации каждого кандидата», - сказал Х.Баясгалан.



Автоматизированные устройства оставляют много сведений, например, бюллетени в бумажном формате и их фотокопии на компакт-дисках. Так что, невозможно взломать такое оборудование.



Далее он сообщил, о том, что «до настоящего дня, согласно законодательству, до 50 процентов бюллетеней подсчитывались вручную, и не зафиксировано никаких расхождений с официальными итогами голосования. На предстоящих президентских выборах бюллетени будут подсчитаны стопроцентно вручную. Я считаю это правильным, чтобы опровергнуть подозрения после выборов на сто процентов».



Начальник отдела ГИК по юридическим вопросам Д.Бат-Эрдэнэ сообщил, что перед выборами политические партии, коалиции и кандидаты распространяют всякого рода информацию о работоспособности автоматического счетного оборудования (сканера), и этим вводят общественность в заблуждение. «С 2012 года нет никаких фактических данных об ошибках или сбоях в работе сканеров. Поэтому распространение среди общественности заведомо ложной информации имеет характер уголовного преступления», - уточнил Д.Бат-Эрдэнэ.



Фото: montsame.mn В Монголии сегодня, 24 мая, официально началась предвыборная кампания. Генеральная избирательная комиссия (ГИК) вручила удостоверение кандидатам на президентские выборы У.Хүрэлсуху от Монгольской народной партии, С.Эрдэну – Демократической партии и Д.Энхбату – от коалиции «Правильный человек» (вариант перевода с монгольского - электорат). Предвыборная кампания началась за 16 дней до голосования, сообщает МОНЦАМЭ Также 24 мая, согласно закону о выборах президента, ГИК передаст отчет о доходах кандидатов в президенты Управлению по борьбе с коррупцией. Отчет о доходах кандидатов будет выставлен на официальном сайте управления. Национальное аудиторское управление должно до начала голосования разместить на своем официальном сайте оценки предвыборной программы кандидатов.Избирательная кампания продлится 15 дней, в течение которых политическим партиям и кандидатам запрещается проводить предвыборную агитацию в другой форме кроме нижеперечисленных:• агитационные печатные материалы предназначены для массового распространения среди избирателей,• проведение предвыборной агитации на телевидении и радио,• использование социальных сетей в избирательной кампании,• размещение агитационных плакатов на улицах и площадях,• работа предвыборного штаба.С 2012 года в Монголии используются технические средства подсчета голосов. Всякий раз во время и после подведения итогов голосования на выборах распространяется ложная информация об аппаратах для подсчета голосов. «Поэтому мы решили предоставить официальную информацию», - заявил журналистам врио директора Центра информационных технологий при Генеральной избирательной комиссии (ГИК) Х.Баясгалан.«Каждый раз, когда используется электронное оборудование для подсчета голосов, мы платим сбор за лицензию. Поэтому об истечении срока лицензии не может быть и речи. Распространяется ложная информация о том, что у бюллетеней больше нет штрих-кода. Наше оборудование распознает и считывает штрих-код. На выборах 2020 года баллотировалось более 18 тысяч кандидатов. Штрих-код присваивается для индивидуальной идентификации каждого кандидата», - сказал Х.Баясгалан.Автоматизированные устройства оставляют много сведений, например, бюллетени в бумажном формате и их фотокопии на компакт-дисках. Так что, невозможно взломать такое оборудование.Далее он сообщил, о том, что «до настоящего дня, согласно законодательству, до 50 процентов бюллетеней подсчитывались вручную, и не зафиксировано никаких расхождений с официальными итогами голосования. На предстоящих президентских выборах бюллетени будут подсчитаны стопроцентно вручную. Я считаю это правильным, чтобы опровергнуть подозрения после выборов на сто процентов».Начальник отдела ГИК по юридическим вопросам Д.Бат-Эрдэнэ сообщил, что перед выборами политические партии, коалиции и кандидаты распространяют всякого рода информацию о работоспособности автоматического счетного оборудования (сканера), и этим вводят общественность в заблуждение. «С 2012 года нет никаких фактических данных об ошибках или сбоях в работе сканеров. Поэтому распространение среди общественности заведомо ложной информации имеет характер уголовного преступления», - уточнил Д.Бат-Эрдэнэ.Фото: montsame.mn