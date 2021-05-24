24.05.2021
В Бурятии глава буддистов оценил гимн Сергея Зверева

В Бурятии глава буддистов оценил гимн Сергея Зверева

«Это одно из лучших исполнений гимна», - сказал Дамба Аюшеев

Сегодня известный стилист Сергей Зверев сообщил, что представил перепевку гимна Бурятии главе буддистов России Хамбо ламе Дамбе Аюшееву в Иволгинском дайане. По словам шоумена, гимн Хамбо ламе понравился.  

- И снова я посетил Хамбо Ламу. Глава буддистов России Хамбо лама Дамба Аюшеев прослушал Гимн Бурятии, который я спел и сказал, что это одно из лучших исполнений гимна. Хамбо Лама благословил всю съёмочную творческую группу на съёмку клипа на Гимн Бурятии, - рассказал в соцсетях Сергей Зверев. 

Напомним, не так давно известный стилист и шоумен Сергей Зверев сообщил, что планирует перепеть гимн Бурятии и снять к нему клип со своим участием.



фото: из соцсетей Сергея Зверева
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