В научную роту Минобороны России отправится призывник из Бурятии

Илья Белоусов с отличием окончил Бурятский институт информационных коммуникаций



Призывник Илья Белоусов отправится служить в научную роту Министерства обороны Российской Федерации со сборного пункта в Бурятии, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Илья с отличием окончил Бурятский институт информационных коммуникаций Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики по специальности информатика и вычислительная техника. За научную деятельность получал повышенную академическую стипендию от университета.



Неоднократно принимал участие во всероссийских научных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых в Москве, Новосибирске, становился призером чемпионата «Молодых профессионалов Woridskills» в области сетевого, системного администрирования и программного решения для бизнеса. В свободное от учебы время Илья занимается 3D моделированием, программированием.



На республиканском сборном пункте представители научных подразделений Минобороны России провели тестирование, для определения должного уровня знаний будущего военнослужащего по призыву с целью отбора в необходимом для него направлении.



Илья Белоусов успешно прошедший тестирование отправится в научную роту, где основная его деятельность будет связана с 3D моделированием, программированием, участие в различных научных работах, проектах, международных форумах, выставках.



Наряду со всеми новобранцами призывник пройдет военно-врачебную комиссию, получит военную форму одежды.



По завершении военной службы по призыву Илья планирует продолжить деятельность в научно-исследовательской роте и получить первое офицерское звание.



Фото: function.mil.ru



