Бурятские певцы и песни примут участие в «Дыхании Байкала»

Десятый юбилейный международный фестиваль оперной музыки пройдёт в Иркутске с 26 по 30 мая



В Иркутске 26 мая открывается Десятый юбилейный международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала». Участие в нём примут оперные певцы высочайшего класса, победители международных конкурсов вокалистов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Совместно с Губернаторским симфоническим оркестром Иркутской филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша выступят оперная звезда Стелла Григорян (меццо-сопрано, Вена, Австрия), Желько Андрич (баритон, Белград, Сербия), солисты Мариинского театра Савва Хастаев (тенор, Санкт-Петербург) и Аюна Базаргуруева (сопрано, Санкт-Петербург), выпускник Центра оперного пения Галины Вишневской Далай Жаргалов (баритон, Москва), оперная прима Ольга Жигмитова (меццо-сопрано, Улан-Удэ), а также солисты Иркутской филармонии Мария Князева (сопрано), Дарья Старцева (сопрано) и Денис Ветров (тенор).



Фестиваль проходит в рамках празднования Года Байкала. Его организаторы – Иркутская областная филармония и министерство культуры и архивов Иркутской области.



Фестиваль 26 мая откроет гала-концерт, где будут исполнены арии из опер и вокальные произведения Петра Чайковского, Рихарда Вагнера, Вольфганга Амадея Моцарта, а 27 мая состоится вечер камерной музыки. В сопровождении фортепиано прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов.



Традицией фестиваля «Дыхание Байкала» является концертное исполнение знаменитых опер. 28 мая в ангарском Дворце культуры артисты исполнят оперу Джузеппе Верди «Травиата». 29 мая её представят в стенах Иркутской областной филармонии, но это будет уже театрализованная постановка с декорациями и костюмами. Участие в ней примет Камерный хор Губернаторского симфонического оркестра под руководством Елены Бояркиной. Завершится Международный фестиваль «Дыхание Байкала» 30 мая. На гала-концерте солисты и Губернаторский симфонический оркестр под управлением Илмара Лапиньша исполнят арии и ансамбли из опер Александра Бородина, Петра Чайковского, Руджеро Леонкавалло, Гаэтано Доницетти, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини. Также в программе прозвучат сербские и бурятские песни.



В рамках фестиваля «Дыхание Байкала» состоится отборочный тур одного из самых известных и престижных музыкальных состязаний - международного конкурса имени Ганса Габора Belvedere. Его отборочные туры проходят на сценах известных театров мира. Благодаря главному дирижеру и художественному руководителю Иркутского губернаторского симфонического оркестра Илмару Лапиньшу, с 2012 года отборочный тур конкурса стал проходить и в Иркутске.



В этом году участие в нём примут вокалисты из России, Украины и США. Мастерство участников будут оценивать солистка Венской оперы Стелла Григорян, художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Илмар Лапиньш и директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова. Финальные состязания оперных певцов со всего мира пройдут в немецком городе Эрфурт.



Фото: irkobl.ru

