Вячеслав Дамдинцурунов: «Ветеранов забывать нельзя»

Министр спорта посетил Джидинский район



Министр спорта и молодежной политики Бурятии, участник предварительного голосования партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму Вячеслав Дамдинцурунов побывал с рабочей поездкой в Джидинском районе. В селе районном центре Петропавловка люди обеспокоены мусорной реформой, а Совет Ветеранов не может собрать деньги на мраморные плиты героев Великой Отечественной Войны.



На встрече с жителями Петропавловки к Вячеславу Дамдинцурунову обратились с жалобами на неудовлетворительную работу мусорного оператора «Экоальянс». По мнению людей, «Экоальянс» не выполняет полностью свои функции, и люди платят деньги за некачественную услугу.



Вячеслав Дамдинцурунов ответил:



- Часто в районах задают вопросы про уборку мусора и полигоны отходов. Лично я считаю, что некоторые вопросы в мусорной реформе не до конца проработаны. У жителей села свои предложения, у горожан свое видение проблемы. С учетом запросов жителей Бурятии, думаю назрела необходимость обсуждения этой проблемы на уровне главы Бурятии, как минимум. Есть проблема - надо найти правильные пути ее разрешения. Если понадобится, то применим и научный подход к каждому населенному пункту. Заверяю, что буду всерьез погружаться в эту проблему - жалоб от жителей республики действительно много.



Представитель Совета ветеранов Джидинского района обратился к Вячеславу Дамдинцурунову за содействием. Не хватает средств на установку мраморных плит к памятнику ВОВ в Петропавловке. На плиты заносятся имена погибших воинов Великой Отечественной Войны, ушедших на войну из этого села. Как объясняют сами ветераны: «Одна плита стоит 20 тысяч рублей. На плиту помещается 25 имен и фамилий ушедших героев. У нас 50 человек, у которых нет средств, чтобы внести деньги за устройство мраморных плит».



Вячеслав Дамдинцурунов удивился прежним властям района:



- Неужели районные власти не смогли ранее решить этот вопрос? Это ваши погибшие на фронте земляки, ваши памятники…, удивительно. Безусловно, я подключусь к этому вопросу, и даже из личных средств внесу какую-то сумму, постараюсь привлечь внешние средства. Но, обращаюсь к руководству Джидинского района, к депутатам Народного Хурала от Джиды и районного совета - ветеранов надо помнить. Давайте подключаться все вместе.



