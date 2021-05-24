Блогеры Бурятии посетили памятники воинам Великой Отечественной войны

«Единая Россия» провела акцию в рамках проекта «Историческая память»



Бурятское отделение партии «Единая Россия» организовало тур для местных блогеров по памятникам воинам Великой Отечественной войны. Блогеры посетили мемориалы, посвященные Илье Балдынову, Владимиру Борсоеву, Прокофию Сенчихину а также памятник «Воинам Бурятии, павшим смертью героев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», установленный на Комсомольской площади.



Первой точкой тура для блогеров стал памятник Илье Балдынову, расположенный в сквере возле Городского дворца детского и юношеского творчества на улице Бабушкина. Памятник был создан в 2005 году к 60-летию Победы. Над его созданием работали архитектор Доржи Идымов и скульптор Геннадий Васильев.



Позже, в 2014 году в столице Бурятии воздвигли памятник Герою Советского Союза Владимиру Борсоеву. Он расположился в сквере на улице, названной в его честь. Над созданием скульптуры команда из 15 человек работала около трех месяцев.



Самый «молодой» памятник из тех, которые посетили блогеры посвящен Герою Советского Союза Прокофию Сенчихину. Над ним работали архитектор Сергей Башанчеев и скульптор Болот Цыжипов. Он появился в сквере Сенчихина в 2015 году по инициативе депутата Улан-Удэнского горсовета, заместителя секретаря БРО «Единая Россия» Вадима Бредния и был приурочен к 70-летию Победы.



Напротив, самый старейший из посещенных объектов - Мемориал на Комсомольской площади. Его открытие состоялось еще 9 мая 1970 года. А в 1971 году комсомольцы Улан-Удэ замуровали в пилоне памятника письмо к молодежи будущего с обращением хранить боевые и революционные традиции.



Конечно, это лишь малая часть мемориалов, возведенных в Бурятии. Всего по республике их насчитывается более 600, из них в Улан-Удэ – 44. Бурятское отделение «Единой России» поставило задачу рассказать жителям республики об этих монументах, их истории и значении, в том числе с применением новых технологий.



Работу курирует член регионального совета партии, директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева. По ее словам, благодаря проекту «Историческая память» любой пользователь сети может устроить себе экскурсию с помощью домашнего компьютера или смартфона.



- Это стало возможно благодаря проекту «Историческая память», который уже несколько лет успешно реализуется в нашей республике на платформе «Яндекс». Компания предоставила свои возможности для оцифровки данных о мемориалах и музейных экспозициях, посвященных воинской славе. Сегодня в Бурятии оцифровано порядка 540 таких объектов. Экспозиции в районах республики отражены на интерактивной карте. Чтобы увидеть их, достаточно набрать в поисковике «Я помню» и выбрать Республику Бурятия, - рассказала она.



Этот проект, помимо просвещения молодежи, преследует цель объективного отражения истории Великой Отечественной войны. Ведь не секрет, что в последнее время предпринимаются попытки исказить роль советского народа в победе над фашизмом, переписав историю.



Фото: «Номер один»



