Лимузин времен Брежнева стоит 19 млн рублей

На Авито появился представительский ЗИЛ-114 с небольшим пробегом
Редкий ретро-автомобиль ЗИЛ-114 продается в Москве за 19 000 000 рублей. Легендарный мелкосерийный представительский легковой автомобиль невозможно было купить в СССР — он предназначался только для высшего эшелона власти. Владелец утверждает, что представленный экземпляр — полный заводской оригинал, и что все узлы и агрегаты работают в штатном режиме, сообщает Авито Авто.
ЗИЛ-114 сошел с конвейера завода имени Лихачева в 1967 году – с того момента и по 1978 год было выпущено всего 113 экземпляров, предназначавшихся для первых лиц страны. По мнению экспертов, на сегодняшний день представителей этой модели единицы. Это связано с тем, что отслужившие свой срок автомобили возвращались обратно на завод, чтобы не попасть в частные руки, и уничтожались. Современная по меркам своего времени конструкция правительственных автомобилей ЗИЛ-114 была засекречена, а до наших дней дошли только экземпляры, уцелевшие благодаря заводским программам по изучению дефектов и экспериментальному использованию.
В основе лимузина лежит классическая рама. Плавность хода обеспечивала передняя независимая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости и задняя зависимая подвеска. На всех колесах устанавливались дисковые тормоза. Просторный салон ЗИЛ-114 был отделан дорогими материалами: например, приборная панель была выполнена из шпона орешника или карельской березы.
Экземпляр из объявления — 1973 года выпуска с пробегом в 15 000 км. Под капотом установлен 7-литровый силовой агрегат, мощностью 303 л.с., коробка передач — автоматическая. Лимузин представлен в черном цвете и комплектуется гидроусилителем руля, передними и задними стеклоподъемниками и кондиционером. Кроме того, в ПТС автомобиля указано всего два владельца.
«Авито Авто» – сайт номер один в России для продажи автомобилей, согласно опросу аналитического агентства «АВТОСТАТ». На Авито Авто размещено самое большое количество объявлений о продаже машин с пробегом (сейчас это 478 000 автомобилей). В раздел «Авто» заходит 52,4% посетителей «Авито». 411 тысяч человек разместили объявление на Авито Авто за декабрь 2020 года, еще 569 тысяч пользователей опубликовали объявления о продаже запчастей к ним.
Фото: avito.ru
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