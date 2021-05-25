Птицы угрожают безопасности полетов в аэропорту Улан-Удэ

Рядом с аэродромом образовалась свалка, которая привлекает пернатых







Гендиректор аэропорта «Байкал» пожаловался в Бурятскую транспортную прокуратуру на несанкционированную свалку, образовавшуюся рядом с аэродромом. Надзорное ведомство провело проверку.

«Установлено, что с западной стороны аэродрома аэропорта Улан-Удэ на расстоянии около 2 километров от периметрового ограждения находится несанкционированная свалка отходов производства и потребления. Место отходов расположено на земельном участке, права на которые не разграничены, на территории Иволгинского района. Непринятие администрацией района мер к ликвидации свалки ведет к бессистемному и децентрализованному накоплению отходов, в результате чего может быть причинен ущерб окружающей среде. Кроме того, свалка мусора вблизи аэропорта создает реальную угрозу безопасности полетов воздушных судов. Ее наличие способствует скоплению птиц на аэродроме и ухудшению орнитологической обстановки, что может привести к попаданию птиц в двигатель самолета. Попадание посторонних предметов, таких, как полиэтилен, бумага, в силовые установки воздушного судна также может привести к авиационному происшествию», - рассказали в прокуратуре.Для устранения нарушений Бурятским транспортным прокурором в суд направлен иск о признании незаконным бездействия администрации Иволгинского района и возложении на нее обязанности ликвидировать несанкционированную свалку. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»