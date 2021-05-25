Глава Роспотребнадзора Бурятии объяснил рост заболеваемости ковидом миграцией

Ханхареев призвал жителей ставить прививки и соблюдать антиковидные меры







Глава Роспотребнадзора Бурятии Сергей Ханхареев выпустил очередное обращение к гражданам, связанное с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам главного санитарного врача, за прошедшую неделю зарегистрировано почти в 2 раза больше случаев ковида, чем за предпраздничную.

Как заявил Ханхареев, причинами роста заболеваемости стали значительное расширение контактов среди населения республики, обусловленное миграцией как внутри республики, так и за ее пределами, а также эффект отложенных вызовов в прошедшие праздничные дни. Плюс к этому - ослабление соблюдения профилактических мер гражданами республики.По его словам, сейчас стоит общая задача – максимально локализовать очаги и не дать распространяться вирусу дальше.«Я обращаюсь к руководителям организаций, учреждений и предприятий, независимо от форм собственности. Важно провести с сотрудниками информационную работу, минимизировать контакты, ввести запреты на проведение любых массовых мероприятий внутри организации, усилить «утренний фильтр», соблюдать масочный режим, усилить дезинфекционный режим, режим проветривания и другие меры профилактики. Если вы заболели, то вам необходимо вызвать врача и оставаться дома до постановки диагноза. Важно, по возможности максимально сократить контакты с домашними для прерывания цепочки передачи вируса», - заявил главный санитарный врач.Также Сергей Ханхареев призвал граждан ставить прививки от коронавируса, поскольку «иммунизация – это самая эффективная мера защиты».«Только соблюдение мер профилактики, активная вакцинация населения будут способствовать снижению заболеваемости. И, следовательно, не будет необходимости вводить дополнительные жесткие ограничительные мероприятия», - подчеркнул глава Роспотребнадзора Бурятии.Фото: Роспотребнадзор Бурятии