Жители Бурятии могут получить кэшбэк за летний отдых детей

В России стартовала программа по возврату 50% стоимости детских путевок



Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания под руководством Михаила Мишустина, программа возврата средств по уже купленным до 25 мая путёвкам стартует 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября.



— Логика в том, что для получения средств необходим факт подтверждения отдыха ребёнка в лагере. Соответственно, сразу после окончания первой смены – это как раз 15 июня – родители этих детей обращаются за возвратом. На портале госуслуг подготовлена и будет развёрнута специальная форма, которую родители заполняют с целью возврата половины средств, - рассказал Дмитрий Чернышенко.



Всего на программу возврата средств за половину стоимости детских путёвок понадобится около 12 миллиардов рублей, из них 5 миллиардов уже выделены по программе «Мир». Для координации работы с населением и администрациями детских лагерей Минпросвещения совместно с региональными уполномоченными органами до 29 мая развёртывают региональные штабы для сбора информации о факте оказания услуги и внесения её в личные кабинеты на портале госуслуг.



Также в России запускают горячие линии для массового информирования об условиях программы, отметил Чернышенко.

Фото: Номер один

Сегодня в России стартовала программа по возврату половину стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. Кэшбэк за оплаченные с 25 мая путёвки будет автоматически начисляться на карту «Мир» в течение 5 дней. Меру поддержки ввели по поручению президента РФ в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию.