В Бурятии вспоминают пропавших детей

За три года отряд «Лиза Алерт» приступал 120 раз к поискам детей, 7 из которых закончились трагически





Сегодня в Бурятии, как и по всему миру, вспоминают пропавших детей. За три года существования поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Республике Бурятия поступило 120 заявок на поиск пропавших ребятишек, семеро из них найдены уже погибшими. При этом, за прошедший период 2021 года в Бурятии уже поступило 37 заявок на поиски детей.

- Проблема исчезновения детей реальна. Принято думать, что это случается где-то в неблагополучных семьях, что с нами этого случиться не может. Но, к сожалению, это не так. Дети пропадают в разных семьях, в разных городах и по разным причинам. Это происходит каждый день по всей стране. И каждого из них ждут домой, - рассказали волонтеры.

По общей статистике, только за 2020 год в России в отряд «Лиза Алерт поступило 6581 заявка на поиск несовершеннолетних, из них 851 ребенок так и не вернулся домой.

Для того, чтобы как можно скорее отыскать пропавшего ребенка, «Лиза Алерт» рекомендует родителям использовать специальные памятки, сделанные волонтерами отряда. Главное правило: ни в коем случае не медлить при пропаже ребенка.

- Очень важно помнить, что правило трех дней – это миф. Именно первые трое суток имеют ключевое значение для проведения эффективного поиска, поэтому медлить с обращением нельзя, - напоминают волонтеры отряда.

Памятка родителям:

- Составьте подробное описание одежды, обуви и личных вещей ребенка на момент пропажи. Включите в описание подробные приметы и характерные манеры.

- Найдите последнюю фотографию ребенка и незамедлительно подавайте заявление в ближайшее отделение полиции. Знайте: если у вас его не принимают – это нарушение закона. Заявление обязаны принять сразу.

- Обязательно требуйте регистрации заявления. Узнайте его регистрационный номер и ФИО принявшего сотрудника. Требуйте немедленной передачи заявления следователю, узнайте номер его телефона, всегда держите под рукой. Постарайтесь передать следователю наиболее полную иподробную информацию, не скрывайте конфликты в семье и с окружением, плохие привычки ребенка.

- Если у ребенка есть мобильный телефон, номер которого оформлен на вас, запросите у сотового оператора распечатку последних звонков. Максимально быстро включите услугу «Маяк» на мобильном ребенка, даже если он отключен. Местонахождение сотового аппарата будет локализовано в момент возможного включения.

- Обзвоните всех, кто возможно знает о местоположении ребенка. Будьте внимательны к тем, кто видел его незадолго до исчезновения. Спрашивайте о малейших деталях: что говорил ребенок, в каком был настроении. Все запишите.

- Обратитесь за помощью волонтеров. Привлеките к поискам как можно больше людей – родственников, знакомых, друзей.

Кроме того, как отмечают волонтеры, если ребенок маленький, в обычной жизни не будет лишним делать больше фотографий ребенка, и заодно задокументировать подошвы обуви ребенка, в которой он ходит гулять на улицу, в лес или парк – это поможет обнаружить следы, в случае пропажи малыша.

Можно вложить в курточку ребенка визитку с контактами взрослых, одевать в яркую верхнюю одежду. Можно подключить сервисы мониторинга местонахождения ребенка на мобильном телефоне.





фото: "Номер один"