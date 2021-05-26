Сам себя не поощришь – никто не поощрит...

Подумала (наверное) чиновница из Баунтовского района и наградила себя почти 5 млн рублей. Правда, не сразу, а потихонечку, в течение шести лет. Так сказать, каждый месяц выбирала лучшего сотрудника, которым оказывалась она же.

Об этом факте сухо и по-канцелярски поведала недавно прокуратура.Проверкой установлено, что должностным лицом администрации Баунтовского района осуществлялась подача бюджетных заявок на оплату своего труда, превышающую предусмотренную штатным расписанием. На основании данных заявок указанному лицу с 2014 по 2020 год выплачивалась зарплата в повышенном размере, в результате чего бывшим чиновником неправомерно получено более 4,5 млн рублей, рассказали в надзорном ведомстве.«А что, так можно было?!» - спросят одни чиновники и побегут в бухгалтерию. «А что, так нельзя что ли?!» - удивятся другие и помчатся сжигать зарплатные ведомости.В общем-то, подворовывающие чиновники уже не вызывают у людей никаких эмоций. Ведь если слишком часто показывать людям, к примеру, леопарда, он быстро перестанет быть экзотическим.Чиновницу осудили - следующий на очереди. Конца этой очереди не видно – она, наверное, даже побольше, чем в московский «МакДональдс» в 1990 году. И постоянно пополняется новыми любителями наживы.Небольшая ремарка: не все чиновники такие. Кто-то – честный, а кто-то просто пока еще не научился воровать. Хочется верить, что после посадок коллег желание учиться у таких слуг народа так и не появится. Хотя вряд ли.