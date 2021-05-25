Житель Бурятии не спешил рассчитываться за причиненный в ДТП ущерб

Мужчина погасил задолженность лишь после ареста автомобиля





Судебные приставы Бурятии заставили виновника ДТП выплатить материальный ущерб в размере свыше 100 тысяч рублей, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщили в УФССП Бурятии, виновник аварии нарушил правила дорожного движения, не пропустив на перекрестке машину, ехавшую по главной дороге. В результате ДТП автомобилю истца были причинены значительные повреждения. В связи с тем, что ОСАГО у мужчины не было, пострадавшему пришлось взыскивать сумму ущерб через суд.В службе судебных приставов в отношении виновного автомобилиста возбудили исполнительное производство, в рамках которого к должнику применили комплексные меры принудительного характера. Пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства мужчины, об обращении взыскания на средства, находящиеся на расчетных счетах, а также об ограничении в праве выезда за пределы России.Однако рассчитаться должник поспешил лишь после ареста его автомобиля Toyota Premio. Мужчина в кратчайшие сроки изыскал требуемую сумму и погасил долг в полном объеме.Фото: pixabay.com