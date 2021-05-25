Глава Бурятии пристыдил жителей Тунки

«Это позор, конечно», сказал он в ходе посещения свалки





25 мая во время рабочей поездки в Тункинский район глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел периметр несанкционированной свалки мусора на территории национального парка.

- Мы сейчас находимся на месте несанкционированной свалки. Это всё привезли местные жители, ничего чужого. Это позор, конечно, - прокомментировал Алексей Цыденов. - Там, дальше, отведено место, пункт временного размещения, куда должен складироваться мусор и в любом случае должен вывозиться отсюда. Сейчас я дал поручение о том, чтобы место временного размещения было огорожено, чтобы ветром все это не раздувало. Сейчас ставим на июньскую сессию деньги на проектирование мусоросортировочного комплекса здесь и будем предусматривать, конечно, вывоз всего этого, очистку и рекультивацию. Здесь установим шлагбаум, фотоловушки. Повторюсь, кто здесь живёт, прежде всего должны быть заинтересованы в том, чтобы было чисто и уютно. Конечно, проблему эту устранять будем. Но надо понимать: как сами обустроили среду вокруг - так живем. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Поэтому просьба ко всему местному населению: такого не допускать.Для размещения полигона для временного складирования твердых коммунальных отходов отведен участок в окрестностях села Талое. На сегодня размещение твердых коммунальных отходов производится за его пределами, так как подъездной путь захламлен мусором, в том числе строительным. Более того, на этот земельный участок невозможно разместить твердые коммунальные отходы со всего района. Необходимо постоянно проводить гуртование мусора.В 2020 году региональный оператор «Экоальянс» самостоятельно проводил гуртование свалки. На данные работы были затрачены средства, которые не заложены в тариф компании.Согласно требованиям весь мусор необходимо вывозить за пределы национального парка. В мае этого года «ЭкоАльянс» возобновил транспортирование ТКО. Объем вывезенных отходов составляет 22 тонны, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Фото: скриншот видео