Площадку Водяновой, отремонтированную улан-удэнцем, все равно не откроют

В мэрии сообщили, что она остается опасной для детей





В мэрии Улан-Удэ прокомментировали поступок гендиректора одного из кафе города Зоригто Дагбаина, который сам частично отремонтировал «водяновскую» детскую площадку в парке «Юбилейный». Чиновники поблагодарили горожанина за добрый поступок и отзывчивость, но предупредили, что ремонт детских площадок должен осуществляться согласно всем требованиям государственных стандартов к оборудованию и материалам.

Напомним, видео ремонта детской площадки появилось в соцсетях вчера и вызвало многочисленные отклики. Улан-удэнцы восхитились поступком Зоригто Дагбаина и поблагодарили его за неравнодушие.





«Площадка временно закрыта с 1 мая 2021 года, информация об этом была размещена на сайте мэрии, на страницах Дирекции по паркам культуры и отдыха в социальных сетях. Дело в том, что площадка введена в эксплуатацию в 2009 году. Согласно техническому паспорту, максимальный срок эксплуатации игрового оборудования составляет не более 10 лет. За время её эксплуатации элементы игрового оборудования и покрытия разрушились, сейчас не соответствуют требованиям ГОСТа, а также требованиям безопасности», - отметили в мэрии.Чиновники сообщили, что дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ проводит необходимую работу для возобновления работы площадки. Готовится экспертное заключение состояния игровой площадки, варианты её реконструкции. В июне 2021 года такое заключение будет получено. Также отрабатываются вопросы по изысканию средств на капремонт площадки.«В связи с этим еще раз обращаем внимание взрослых на аварийное состояние площадки и напоминаем, что она закрыта для посещений», - заявили в мэрии.Фото: скриншот видео