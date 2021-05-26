В Бурятии уменьшилось число заболевших коронавирусом

Умерли еще три человека





По информации Роспотребнадзора Бурятии, на утро 26 мая в республике зарегистрировано 38 180 (+61) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Это на 12 человек меньше, чем сутками ранее.

Круг контактных лиц составляет 3168 человек. Всего выздоровели от коронавируса 36 766 (+75) человек.В стационарах получают лечение 361 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 243. В отделениях реанимации находится 44 пациента (из них старше 65 лет –23), на ИВЛ – 24 пациента (из них старше 65 –14), в том числе на неинвазивной ИВЛ–17.Амбулаторное лечение проходят 161 пациентов с COVID-19.За сутки от коронавируса умерли еще три человека, общее число смертей достигло 892.Фото: pixabay.com