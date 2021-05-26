В Улан-Удэ без горячей воды остаются 54 многоквартирных дома

В ходе испытаний произошло 12 порывов на теплосетях





Ночью 25 мая в Улан-Удэ завершились гидравлические испытания теплосетей на Элеваторе и ПВЗ. В период испытаний была прекращена подача горячей воды в 124 многоквартирных дома, 6 детских садов и 5 школ, а также в Железнодорожную больницу.

Как сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, после завершения гидравлических испытаний выявлены 12 порывов на теплосетях тепломагистрали №1. В настоящее время без горячей воды остаются 54 многоквартирных дома.«Выявленные повреждений тепловых сетей оперативно устраняются дежурными бригадами ТГК-14, после чего горячая вода будет сразу подаваться потребителям», - отметили в комитете.Сейчас без горячей воды остаются многоквартирные дома по пр. 50-летия Октября, улицам Комсомольская, Октябрьская, Лимонова, Гвардейская, Вакарина, Маяковского, Буйко, Чаадаева и Сосновая. Нет горячего водоснабжения в детских садах №62 «Малыш», №173 «Росинка», №139 «Чебурашка», №29 «Искорка» и №111, школах: №41, 42, 64, гимназии №59 и №21 «Байкальская перспектива».Испытания необходимы для максимального выявления ветхих и аварийных участков трубопроводов и качественной подготовки энергооборудования к следующему отопительному сезону. ТГК-14 просит улан-удэнцев с пониманием отнестись к проведению испытаний и ремонтов на ТЭЦ и котельных, которые позволят качественно подготовиться к прохождению следующего отопительного сезона. О всех обнаруженных повреждениях на теплосетях просьба сообщать в диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в Железнодорожный район эксплуатации по телефону 45-31-77.Фото: «Номер один»