Более тысячи отловленных бродячих собак выпустили на волю в Улан-Удэ

Новых хозяев обрели меньше ста животных





С начала марта в столице Бурятии 1092 отловленные бродячие собаки выпущены в естественную среду обитания. Новых хозяев обрели 83 животных, одна собака передана на пожизненное содержание в приют как агрессивная.

- В прежнюю среду обитания мы отпустили более тысячи особей уже после проведения всех процедур. То есть животные привиты от бешенства, стерилизованы, маркированы, - сообщил заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Всего с 1 марта по 24 мая поступило 1289 заявок от жителей города, отловлено - 1335 особей. Как подчеркнули в пресс-службе мэрии, отлов проводится с соблюдением общественного порядка, с применением специальных технических приспособлений, не травмирующих животных: сети, сачки, ловушки, пищевые приманки и др.Напомним, в Улан-Удэ с 1 марта отловом собак занимается компания «Байкалагроветторг». Она действует по схеме «отлов – стерилизация – вакцинация - возврат».Компания работает по заявительной системе. Заявки принимаются с 8.00 до 18.00 по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314 с фактами и адресами нахождения безнадзорных животных.Напомним, с 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». За нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.Фото: «Номер один»