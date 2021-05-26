В мэрии Улан-Удэ пообещали заставить подрядчиков устранить дефекты на дорогах

После дождей некоторые тротуары обвалились





На днях в соцсетях улан-удэнцы опубликовали фотографии тротуаров после дождей . Как оказалось, многие дорожки поломаны, в некоторых местах обваливаются. В мэрии города сообщили, что потребовали от подрядчиков устранить нарушения.

В частности, в 111-м микрорайоне в прошлом году был отремонтирован проезд к детскому саду.- Из-за стока ливневых вод здесь произошёл подмыв откоса. В связи со сложившейся ситуацией МУ «Улан-Удэстройзаказчик» направило требование подрядчику о принятии мер по укреплению откоса и кромки дороги во избежание её разрушения, - сообщил директор учреждения Максим Большаков.Подрядчику дано 10 дней, чтобы выполнить все необходимые работы и устранить замечания.Также горожане выразили недовольство качеством ремонта дорог по улицам Минина, Майская, Демьяна Бедного и Водопадная.- Здесь на пересечении улиц Водопадная и Демьяна Бедного у колодца сетей водоснабжения произошло проседание грунта. Собственник сетей – частные лица. Подрядчик устранит проседание грунта в рамках гарантийных обязательств, - подчеркнул Максим Большаков.Срок устранения нарушения – до 28 мая. Как отметили в мэрии, срок может быть продлен в зависимости от погодных условий, поскольку укладка асфальта в дождь запрещена.Фото: «Аноним 03»