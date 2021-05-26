В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности

Причина – рост уровня воды в реке Тулунжа





В связи с увеличением уровня воды в реке Тулунжа в столице Бурятии ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский.

В настоящее время организован ежесуточный мониторинг уровня воды в реке Тулунжа и карьере «Тулунжа». Для предотвращения угрозы подтопления СНТ «Современник» и нижней части мкрн Тулунжа организовано предоставление специальной техники для проведения необходимых работ. Также обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории.



