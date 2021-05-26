В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности

Причина – рост уровня воды в реке Тулунжа
В связи с увеличением уровня воды в реке Тулунжа в столице Бурятии ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, река Тулунжа, называемая в народе «Тулунжинка», впадает в карьер «Тулунжа» вблизи СНТ «Современник». Поэтому в зоне возможного подтопления сейчас находятся СНТ «Современник» и нижняя часть микрорайона Тулунжа. Не исключается выход воды в промышленную зону по улице Кабанская.
В настоящее время организован ежесуточный мониторинг уровня воды в реке Тулунжа и карьере «Тулунжа». Для предотвращения угрозы подтопления СНТ «Современник» и нижней части мкрн Тулунжа организовано предоставление специальной техники для проведения необходимых работ. Также обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории.
Напомним, 23 мая в результате таяния снега на хребте «Хамар-Дабан» произошел подъем воды в двух ручьях. В результате чего произошло подтопление улиц Гурульбы.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, проблема в том, что дома возведены в старом русле ручья в период маловодья. Там несколько лет вода не сходила с гор.
«В результате мониторинга обстановки выявлено, что вода из ручья «Большой» течет по ул. Мира. Кроме этого, наблюдалась вода на территории 3 участков, сейчас она ушла. Силами местной администрации и населения произведена работа по обустройству отводного канала вдоль ул. Мира. Вода должна уходить в поля. На предстоящие сутки спланированы работы по изменению русла ручья выше населенного пункта в сторону «Мухинских» болот. Задействуют 5 единиц техники и 8 человек», - сообщили в агентстве.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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