Еще 93 многоквартирных дома в Улан-Удэ останутся без горячей воды

На сетях котельной авиазавода пройдут гидравлические испытания
27 мая с 8.00 до 24.00 в Улан-Удэ запланированы гидравлические испытания теплосетей от котельной Улан-Удэнского авиационного завода. Под отключение попадают 93 многоквартирных дома.
Подача горячего водоснабжения потребителям будет производится в соответствии с утвержденными графиками с 7 июня, сообщили в мэрии города.
Напомним, на днях в столице Бурятии прошли гидравлические испытания теплосетей на Элеваторе и ПВЗ. В период испытаний была прекращена подача горячей воды в 124 многоквартирных дома, 6 детских садов и 5 школ, а также в Железнодорожную больницу. После завершения испытаний выявлены 12 порывов на теплосетях тепломагистрали №1. В настоящее время без горячей воды в этих микрорайонах остаются 54 многоквартирных дома.
Фото: pixabay.com
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