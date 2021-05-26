Еще 93 многоквартирных дома в Улан-Удэ останутся без горячей воды

На сетях котельной авиазавода пройдут гидравлические испытания





27 мая с 8.00 до 24.00 в Улан-Удэ запланированы гидравлические испытания теплосетей от котельной Улан-Удэнского авиационного завода. Под отключение попадают 93 многоквартирных дома.