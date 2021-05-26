В Улан-Удэ воспитанники частного детсада заразились кишечными инфекциями

Работа учреждения приостановлена





В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции вирусной этиологии среди детей, а также выявленными нарушениями в Улан-Удэ приостановлена работа частного детсада «Логосити» на ул. Хоца Намсараева.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, по итогам обследования в детском саду выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для жизни и здоровья детей и возникновения массовых инфекционных заболеваний.«В детском саду отсутствуют необходимые условия для соблюдения личной гигиены. Не соблюдаются правила по приготовлению рабочих дезинфицирующих средств и их использованию. Не обеспечиваются нормативы площади на одного ребенка, что приводит к переуплотненности в группах. Утренний прием детей с занесением в журнал не проводится. Медицинское обслуживание детей не организовано. Отмечено занижение массы порций готовых блюд. Образовательная деятельность проводилось без санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии, занятия проходили с использованием электронных средств обучения, которые запрещены для работы с детьми в возрасте до 5 лет», - перечислили нарушения в ведомстве.Для пресечения нарушений Роспотребнадзор возбудил в отношении детсада административное дело. По результатам его рассмотрения суд приостановил его работу на 90 суток.Фото: «Номер один»