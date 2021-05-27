В Бурятии режим «антиковидных» ограничений продлен до конца июля

Такое решение принято на заседании оперативного штаба





По решению республиканского оперативного штаба в Бурятии до 31 июля продлен комплекс ограничительных мероприятий. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о дополнительных мерах по защите населения в связи с распространением COVID-19.

Согласно указу, жители республики, имеющие хронические заболевания, течение которых может осложниться при присоединении вируса COVID-19, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Как и неработающие жители Бурятии в возрасте 65 лет и старше, за исключением тех, кто прошел вакцинацию.Сохраняются требования по соблюдению всеми социальной дистанции 1,5 м при нахождении в общественных местах, а также масочного режима. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания необходимо:• при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения,• при посещении любых зданий, помещений, в том числе автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов;• при посещении иных общественных мест, где невозможно соблюдение социального дистанцирования.Приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Ограничения не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по приему и размещению организованных туристических групп при строгом соблюдении рекомендаций по профилактике распространения COVID-19. А также на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе при условии обеспечения контроля доступа участников и зрителей при наличии лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, методом ИХА (иммунохроматографический анализ), полученного не ранее чем за 72 часа до начала, либо при представлении документа о наличии прививки против коронавирусной инфекции.Предприятиям общественного питания запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий. За исключением мероприятий, при проведении которых возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более шести человек за одним столом без учета детей.Работа театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, частных организаций, оказывающих концертно-зрелищные услуги, ограничена численностью посетителей не более 50% от вместимости.Напомним, что с загрузкой 50% продолжают функционировать детские развлекательные центры, игровые комнаты и зоны. Также разрешены физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в календарный план на 2021 год с половинным заполнением зрительских трибун, 50% загрузка при индивидуальных и групповых занятиях физической культурой и спортом в помещениях, работе кинотеатров, компьютерных клубов.С загрузкой до 75% работают библиотеки и читальные залы госархива, в музеях индивидуальные или групповые экскурсии ограничены количеством не более 15 человек в группе, с одновременным присутствием в одном выставочном зале не более 50 человек.Фото: «Номер один»