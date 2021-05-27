В Улан-Удэ потерявшегося мальчика прокатили на пожарной машине

На плачущего малыша обратили внимание неравнодушные огнеборцы





Вчера в Улан-Удэ, возвращаясь с пожара, караул 73-й пожарно-спасательной части заметил на обочине дороги одинокого мальчика. Подъехав поближе, огнеборцы увидели что ребенок плачет, а поблизости с ним нет взрослых. Оставить малыша одного рядом с оживленной дорогой было опасно, потому сотрудники МЧС решили отвезти напуганного ребенка в часть и передать его полицейским.

- В ходе беседы удалось выяснить, что мальчику 4 года, зовут его Данил, и что он действительно потерялся и не знает где его родители. Установить контакт с ребенком помог тот факт, что подъехали мы к нему на пожарном автомобиле. Большая машина с мигалкой вызвала неподдельный интерес у малыша, и он согласился проехать с нами в часть, где уже через 15 минут его забрала тетя, - рассказал помощник начальника караула Максим Рыморев.Как сообщили в МЧС Бурятии, приехавшая родственница поблагодарила огнеборцев за бдительность. Ребенок, уже оправившийся от стресса, благополучно отправился домой.Фото: МЧС Бурятии