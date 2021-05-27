Житель Улан-Удэ завалил хламом свою квартиру и подъезд

Убрать мусор его заставили сотрудники МЧС





В МЧС Бурятии обратилась жительница многоквартирного дома в Улан-Удэ с просьбой в решении проблемы захламленности своего подъезда. Как выяснилось, склад из ненужных вещей прямо на лестничной площадке устроил сосед с верхнего этажа. Горы мусора он также постоянно хранил у себя на балконе.







В МЧС оперативно отреагировали на проблему. С мужчиной провели профилактическую беседу, в ходе которой ему рассказали об основных правилах и требованиях пожарной безопасности, а также административной ответственности граждан за их нарушение. После этого собственник квартиры очистил территорию от мусора.Фото: МЧС Бурятии