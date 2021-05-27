Разобранный в Улан-Удэ вантовый мост подарят окинскому селу

Поселок Боксон с момента появления не имел связи с «большой землей»





В поселке Боксон Окинского района появится пешеходный мост. Решение о его возведении принято по итогам рабочей поездки главы Бурятии в Окинский район 24-25 мая.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в Окинском районе располагается уникальный населенный пункт - поселок Боксон, который возведен на левом берегу реки Ока. С самого его основания дорога к нему открывалась только в зимний период - по льду. Жители Боксона и животноводческих точек перебираются через реку Ока на резиновых лодках с риском для жизни. Особенно затруднения возникают в весенне-осенний сезон, а также в паводковые периоды.- Сколько существует поселок - столько есть эта проблема. Поселок по местным меркам не малый, есть начальная школа, детский сад. Здесь есть медицинское учреждение - фельдшерско-акушерский пункт. И, если кому-то нужна экстренная медицинская помощь, на лодках переправляются вместе с фельдшером. И мост через реку в этом месте - это невероятная мечта каждого жителя, - рассказал глава сельского поселения «Сойотское» Баир Дугаров.После встречи с жителями поселка и посещения места переправы глава Бурятии принял решение о создании моста в месте переправы. Проектно-сметная документация пешеходного моста будет разработана в этом году, а сам мост построят в 2022 году.- Вантовый мост, который сейчас разобран в Улан-Удэ в рамках строительства третьего моста через Уду, будет переноситься в Окинский район, что позволит сделать пешеходный мост для жителей Боксона, - озвучил решение Алексей Цыденов.Также в этом году разработают проект еще одного моста в райцентре. И уже в следующем году на реке Орлик появится железобетонный мост. Предварительная стоимость работ составит около 50 миллионов рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии