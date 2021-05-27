Жительница Улан-Удэ нашла ружье в квартире покойного отца

Оружие женщина решила сдать правоохранителям





Улан-удэнка добровольно сдала найденное ружье в Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Бурятии. Как сообщили в ведомстве, женщина рассказала, что не так давно переехала в Бурятию на постоянное место жительство. Во время уборки в квартире покойного отца она обнаружила чехол, внутри которого находилось ружье и патроны.

Женщина обратилась за консультацией в Росгвардию, после чего решила сдать найденное незаконное оружие на возмездной основе, так как не нашла документов на него.





«В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначена техническая экспертиза сданного гладкоствольного ружья марки ИЖ-58 16 калибра, а также боеприпасов различного калибра в количестве 36 штук. По окончании экспертизы гражданке будет выплачено вознаграждение в размере порядка 5 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии