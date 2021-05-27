В Бурятии число заболевших коронавирусом за сутки вновь перевалило за 70

В реанимации находятся более 50 человек





По информации Роспотребнадзора Бурятии на утро 27 мая в республике зарегистрировано 38 253 (+73) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Это на 12 случаев больше, чем было зарегистрировано сутками ранее.

Круг контактных лиц составляет 3594 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 36824 (+58) человек.В стационарах получают лечение 400 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 244. В отделениях реанимации находится 52 пациента. Амбулаторное лечение проходят 135 пациентов с коронавирусом.За минувшие сутки от коронавируса умерли еще два человека, общее число смертей составляет 894.Фото: pixabay.com