В Улан-Удэ отложили празднование Дня города

Когда оно состоится, пока не ясно





В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в этом году решено перенести сроки празднования Дня города, посвященного 355-летию Улан-Удэ. Ранее День города планировали отпраздновать в июне, но из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, мероприятие перенесли на неопределенный срок.

- На основании решения Республиканского оперативного штаба по коронавирусу о запрете проведения массовых мероприятий и продлении ограничительных мер до конца июля, администрация Улан-Удэ приняла решение о переносе Дня города. Точной даты пока нет, празднование отложено до стабилизации эпидемиологической обстановки,- сообщила заместитель мэра – председатель Комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.Как отметили в пресс-службе мэрии, в этом году празднование Дня города также отложили власти Ярославля, Иваново, Великого Новгорода и Белогорска.Фото: «Номер один»