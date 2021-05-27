Завтра в Улан-Удэ пройдет облава на пьяных водителей

На дороги города выйдут 9 дополнительных патрулей ГИБДД





Вечером 28 мая в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено выявлению пьяных водителей.

Как сообщили в МВД Бурятии, на дороги города дополнительно выйдут 9 автопатрулей в составе 18 сотрудников Отдельного специализированного батальона ДПС. В течение нескольких часов наряды полиции проведут профилактические мероприятия на основных магистральных улицах столицы республики.Фото: МВД Бурятии