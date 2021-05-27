На «Голосе кочевников» выступит группа «Танцы Минус»

Зрители услышат как старые хиты, так и свежие композиции



17 июля на фестивале «Голос кочевников» выступит легендарная рок-группа «Танцы Минус».

«Вячеслав Петкун, солист группы — один из самых ярких персонажей отечественного шоу-бизнеса. «Танцы Минус» дебютировали в 90-х песней «Город». Дискография коллектива насчитывает шесть студийных альбомов. Среди наиболее известных хитов коллектива — «Город», «Половинка», «Цветут цветы», «10 капель», «Иду». После перерыва в шесть лет в январе этого года вышел новый полноформатный альбом с простым названием — «8». В релиз вошло девять треков», - сообщили в улан-удэнской филармонии.



На фестивале зрители услышат как старые хиты группы, так и свежие композиции.



Напомним, в этом году «Голос кочевников» планируют провести 16-17 июля возле села Ацагат, организаторы уже открыли продажу билетов на мероприятие. Однако состоится ли фестиваль или его отменят из-за коронавируса, пока



Фото: филармония Улан-Удэ



«Вячеслав Петкун, солист группы — один из самых ярких персонажей отечественного шоу-бизнеса. «Танцы Минус» дебютировали в 90-х песней «Город». Дискография коллектива насчитывает шесть студийных альбомов. Среди наиболее известных хитов коллектива — «Город», «Половинка», «Цветут цветы», «10 капель», «Иду». После перерыва в шесть лет в январе этого года вышел новый полноформатный альбом с простым названием — «8». В релиз вошло девять треков», - сообщили в улан-удэнской филармонии.На фестивале зрители услышат как старые хиты группы, так и свежие композиции.Напомним, в этом году «Голос кочевников» планируют провести 16-17 июля возле села Ацагат, организаторы уже открыли продажу билетов на мероприятие. Однако состоится ли фестиваль или его отменят из-за коронавируса, пока до конца не ясно Фото: филармония Улан-Удэ