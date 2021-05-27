В Улан-Удэ штрафуют нарушителей масочного режима на транспорте

Наказание ждет как водителей, так и пассажиров





В Улан-Удэ и в районах республики проходят рейды мобильных групп по соблюдению «антиковидных» мер на общественном транспорте. Проверки проводят Минтранс Бурятии и Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, 26 мая в Улан-Удэ мобильные группы проверили 55 транспортных средств и 250 пассажиров. Выявлено 6 нарушений масочного режима. Составлено 3 протокола в отношении водителей маршрутов № 3 и № 56 и водителя–инструктора трамвая. С тремя пассажирами трамваев проведены профилактические беседы о необходимости соблюдении «антиковидных» требований.На межмуниципальном транспорте за минувшие сутки проверено 20 автобусов и 339 пассажиров. Составлено 3 протокола в отношении нарушителей масочного режима.Напомним, нарушители масочного режима привлекаются к административной ответственности по ст.15.1. закона РБ об административных правонарушениях. Для физических лиц штраф составляет 1,5 тыс рублей, для должностных лиц - до 7 тыс рублей, а для юридических - до 25 тыс рублей.Фото: «Номер один»