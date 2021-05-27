Телеканал «Буряад ТВ» получил лицензию

Когда начнется вещание, пока не известно





25 мая Роскомнадзор выдал лицензию на вещание первому бурятскому национальному телеканалу «Буряад ТВ». Как сообщили в пресс-службе правительства республики, он будет вещать 24 часа 7 дней в неделю. Лицензия универсальная и позволяет выпускать информационные, развлекательные, спортивные, детские и культурно-просветительские телепередачи.