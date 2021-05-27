Телеканал «Буряад ТВ» получил лицензию

Когда начнется вещание, пока не известно
25 мая Роскомнадзор выдал лицензию на вещание первому бурятскому национальному телеканалу «Буряад ТВ». Как сообщили в пресс-службе правительства республики, он будет вещать 24 часа 7 дней в неделю. Лицензия универсальная и позволяет выпускать информационные, развлекательные, спортивные, детские и культурно-просветительские телепередачи.
«На данный момент запущен процесс подписания договоров с основными кабельными операторами Бурятии, также завершается первый этап ремонта помещений. Телеканал будет представлен в трех кабельных сетях: ПАО Ростелеком (Платформа Винк), ПАО МТС, АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Стрела Телеком/Дом.ру Улан-Удэ). Для большего охвата аудитории планируется круглосуточная онлайн-трансляция на сайте www.buryad.tv. Время выхода телеканала в эфир будет объявлено позже», - сообщили в пресс-службе.
Напомним, «Буряад ТВ» будет вещать на территории Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Телеканал призван создать обширную языковую среду и улучшить речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать профессиональную этническую журналистику. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов.
Отметим, первоначально «Буряад ТВ» планировалось запустить к Сагаалгану, однако из-за задержки с получением лицензии сделать это не удалось. Известно, что на создание телеканала в 2021 году выделено 23 млн бюджетных рублей.
Фото: pixabay.com
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