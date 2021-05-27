27.05.2021
Телеканал «Буряад ТВ» получил лицензию

Телеканал «Буряад ТВ» получил лицензию

Когда начнется вещание, пока не известно

25 мая Роскомнадзор выдал лицензию на вещание первому бурятскому национальному телеканалу «Буряад ТВ». Как сообщили в пресс-службе правительства республики, он будет вещать 24 часа 7 дней в неделю. Лицензия универсальная и позволяет выпускать информационные, развлекательные, спортивные, детские и культурно-просветительские телепередачи.

«На данный момент запущен процесс подписания договоров с основными кабельными операторами Бурятии, также завершается первый этап ремонта помещений. Телеканал будет представлен в трех кабельных сетях: ПАО Ростелеком (Платформа Винк), ПАО МТС, АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Стрела Телеком/Дом.ру Улан-Удэ). Для большего охвата аудитории планируется круглосуточная онлайн-трансляция на сайте www.buryad.tv. Время выхода телеканала в эфир будет объявлено позже», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, «Буряад ТВ» будет вещать на территории Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Телеканал призван создать обширную языковую среду и улучшить речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать профессиональную этническую журналистику. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов.

Отметим, первоначально «Буряад ТВ» планировалось запустить к Сагаалгану, однако из-за задержки с получением лицензии сделать это не удалось. Известно, что на создание телеканала в 2021 году выделено 23 млн бюджетных рублей.

Фото: pixabay.com
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